Via alla riscrittura del Recovery Plan (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con la crisi ancora in corso, comincia la riscrittura del Recovery Plan da parte del Parlamento. Il documento di 167 pagine da 223,9 miliardi varato dal governo inizia il suo iter alla Camera e al Senato. E non sarà solo un passaggio formale perché, dopo l'esame alle Camere, tornerà di nuovo a Palazzo Chigi per raccogliere le proposte di modifica e sarà rispedito poi di nuovo in Parlamento per una ulteriore approvazione definitiva. L'esame parte tra oggi e domani dalla Commissione Bilancio della Camera, farà il giro di tutte le commissioni interessate – proprio come la manovra – e tornerà poi alla Bilancio per una sintesi. Nel frattempo ci saranno le audizioni delle parti sociali e delle categorie economiche interessate. Fino alla risoluzione che sarà portata in aula ...

