Ufo | il silenzio della scienza sui dossier desecretati è inquietante

(Di giovedì 21 gennaio 2021) I 180 giorni che sconvolsero il mondo. Questo potrebbe essere il titolo di apertura, tra circa 180 giorni, di una breaking news sulla Cnn o sulla Nbc, a seguitorichiesta del Senato Usa di pubblicazione deiUfo in possesso delle varie agenzie di intelligence statunitensi, Intelligence Community Management Account (Icma), Nsa, Oni, Cia, Fbi, DoD e i fileAatip. Già dagli Usa era arrivata la notiziaistituzione di una task force per i Fenomeni Aerei Non Identificati. Intanto, come fosse un antipasto preparatorio per una eventuale rivelazione o disclosure, abbiamo avuto in piena pandemia varie prese di posizione molto audaci sul fenomeno Ufo: dal direttore del Dipartimento di Astrofisica dell’Università di Harvard, prof. Abraham Avi Loeb, a quella del direttoresicurezza ...