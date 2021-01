Ufficiale | Carpi | Foschi sostituisce l’esonerato Pochesci

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Con una nota, ilcomunica di aver affidato l’incarico di capo allenatore della prima squadra a mister Luciano. Mister, che dirigerà il primo allenamento domani pomeriggio, sarà accompagnato da due collaboratori: Marcello Montanari (allenatore in seconda) e David Morelli (preparatore atletico). Confermato nello staff del neo tecnico biancorosso il preparatore dei portieri Fabio Venturini. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dodicesimo posto in classifica con 24 punti ...