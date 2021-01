Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth conferma: "Le riprese al via questa settimana" (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'annuncio di Chris Hemsworth, mancano pochissimi giorni all'inizio delle riprese di Thor: Love & Thunder, quarto standalone dedicato al Dio del Tuono diretto da Taika Waititi. Ultimi giorni di mare per Chris Hemsworth. il divo australiano ha postato su Instagram una foto sugli scogli insieme alla famiglia annunciando che questa settimana prenderanno il via le riprese di Thor: Love & Thunder. Il premio Oscar Matt Damon ha raggiunto il resto del cast in Australia per la quarantena obbligatoria. Dopo essere apparso in un cameo in Thor: Ragnarok nel 2017, stavolta dovrebbe avere un ruolo più ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'annuncio di, mancano pochissimi giorni all'inizio delledi, quarto standalone dedicato al Dio del Tuono diretto da Taika Waititi. Ultimi giorni di mare per. il divo australiano ha postato su Instagram una foto sugli scogli insieme alla famiglia annunciando cheprenderanno il via ledi. Il premio Oscar Matt Damon ha raggiunto il resto del cast in Australia per la quarantena obbligatoria. Dopo essere apparso in un cameo in: Ragnarok nel 2017, stavolta dovrebbe avere un ruolo più ...

