Tabacci: "Abbiamo accolto Polverini nel Centro Democratico" (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – "La Polverini ha richiesto di entrare nel nostro gruppo e noi siamo stati ben contenti di accettare la sua disponibilità". Cosi' Bruno Tabacci, presidente del Centro Democratico, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sulla Polverini. PUNTIAMO A SUPERARE I 20 E CREARE GRUPPO PARLAMENTARE

