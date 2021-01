Su TikTok sembrano tutti gay (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una nuova generazione di influencer sta ridefinendo il concetto di mascolinità a colpi di abbracci omoerotici e gonnelline a fiori. TikTok darà il colpo di grazia allo stereotipo del maschio? Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una nuova generazione di influencer sta ridefinendo il concetto di mascolinità a colpi di abbracci omoerotici e gonnelline a fiori.darà il colpo di grazia allo stereotipo del maschio? Leggi

Una nuova generazione di influencer sta ridefinendo il concetto di mascolinità a colpi di abbracci omoerotici e gonnelline a fiori. TikTok darà il colpo di grazia allo stereotipo del maschio? Leggi ...

Sfida estrema su Tik Tok, bimba di 10 anni si lega una cintura intorno al collo e finisce in rianimazione

Dalle prime ricostruzioni sembra la bimba si sia avvolta una cintura attorno al collo, per partecipare a una ‘sfida di soffocamento estremo’ sul social Tik-Tok. La ragazzina si trova da ieri ricoverat ...

