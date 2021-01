Se Salvini toglie i diritti alle famiglie in una notte, quali danni può fare in un anno? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Era il 2019 quando Matteo Salvini nel tempo di una notte, in difesa della famiglia tradizionale, introduce l’obbligo per i genitori di firmarsi sulla carta d’identità (per gli under 14) o sui moduli di iscrizione alla scuola, come “padre e madre” e non più come la dicitura precedente riportava: “genitori e di chi ne fa le veci”. Un tormentone anche nel giorno della fiducia dove durante un’intervista a Carta Bianca ricorda la sua circolare ribadendo che “il maschio è maschio e la femmina è femmina”. Oggi con il Conte Bis, ancora non si torna indietro, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese al Question Time alla Camera ha dichiarato che stanno ancora valutando i pareri, senza fare una chiara scelta politica. Dopo oltre un anno e molti solleciti la ministra Lamorgese e il governo Conte Bis non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Era il 2019 quando Matteonel tempo di una, in difesa della famiglia tradizionale, introduce l’obbligo per i genitori di firmarsi sulla carta d’identità (per gli under 14) o sui moduli di iscrizione alla scuola, come “padre e madre” e non più come la dicitura precedente riportava: “genitori e di chi ne fa le veci”. Un tormentone anche nel giorno della fiducia dove durante un’intervista a Carta Bianca ricorda la sua circolare ribadendo che “il maschio è maschio e la femmina è femmina”. Oggi con il Conte Bis, ancora non si torna indietro, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese al Question Time alla Camera ha dichiarato che stancora valutando i pareri, senzauna chiara scelta politica. Dopo oltre une molti solleciti la ministra Lamorgese e il governo Conte Bis non ...

ChinellatoCarla : RT @HuffPostItalia: Se Salvini toglie i diritti alle famiglie in una notte, quali danni può fare in un anno? - LaskaJuventus : RT @HuffPostItalia: Se Salvini toglie i diritti alle famiglie in una notte, quali danni può fare in un anno? - BBilanShit : RT @HuffPostItalia: Se Salvini toglie i diritti alle famiglie in una notte, quali danni può fare in un anno? - stebellentani : RT @HuffPostItalia: Se Salvini toglie i diritti alle famiglie in una notte, quali danni può fare in un anno? - HuffPostItalia : Se Salvini toglie i diritti alle famiglie in una notte, quali danni può fare in un anno? -