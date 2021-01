Roma, Reynolds ed El Shaarawy nel mirino: le mosse di Pinto sul mercato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma - Il mercato è in standby , almeno nelle trattative e sui nomi richiesti da Paulo Fonseca . Perché con il tecnico in bilico dopo il ko nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia ai danni dello ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021)- Ilè in standby , almeno nelle trattative e sui nomi richiesti da Paulo Fonseca . Perché con il tecnico in bilico dopo il ko nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia ai danni dello ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Reynolds Roma, Reynold ed El Shaarawy nel mirino: le mosse di Pinto sul mercato Corriere dello Sport.it Roma, Superata l’offerta della Juventus per Reynolds

Calciomercato, la Roma torna all’attacco per Reynolds e supera l’offerta della Juventus

