Milan | Theo Hernandez falso positivo Rebic e Krunic ok

(Di giovedì 21 gennaio 2021)– Buone notizie per Stefano Pioli, in vista della gara in programma sabato a San Siro contro l’Atalanta (fischio d’inizio alle ore 18), che potrebbe regalare alil titolo di campione d’inverno. Il tecnico rossonero può infatti contare nuovamente su, che era risultatoal Coronavirus insieme ad Hakan L'articolo

Il Milan recupera tre calciatori in un colpo solo: sono tornati negativi infatti Krunic e Rebic, arruolabile anche Theo Hernandez ...MILANO (ITALPRESS) – “Sono molto contento di essere al Milan, mi stavo preparando per questa opportunità e ho trovato una bellissima atmosfera sia nel gruppo che con il mister, la squadra è prima in c ...