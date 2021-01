Milan, recuperati Hernandez, Rebic e Krunic (Di giovedì 21 gennaio 2021) MilanO - Stefano Pioli sorride. In vista della gara di sabato a San Siro contro l'Atalanta, il tecnico di Parma recupererà Ante Rebi?, Rade Kruni? e Theo Hernandez. La notizia è stata diffusa dal club ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021)O - Stefano Pioli sorride. In vista della gara di sabato a San Siro contro l'Atalanta, il tecnico di Parma recupererà Ante Rebi?, Rade Kruni? e Theo. La notizia è stata diffusa dal club ...

DavideSorbello : RT @Ibraico: conferenza di Marione #Mandzukic Theo, Ante e Rade recuperati me rn: #Milan - sportli26181512 : #Milan, recuperati Hernandez, Rebic e Krunic: Il croato e il bosniaco si sono negativizzati e hanno dunque superato… - Ibraico : conferenza di Marione #Mandzukic Theo, Ante e Rade recuperati me rn: #Milan - Andrea126_ : Con Rebic e Theo recuperati, a San Siro contro l'Atalanta, l'AC Milan 7 volte campione d'Europa non perde mai. 46 punti già raggiunti. - CarloMangusta : @mirkonicolino Più che altro basterebbero anche le 5 di fila, basandoci sul fatto che in una settimana ne avevamo r… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan recuperati Milan, recuperati Hernandez, Rebic e Krunic Corriere dello Sport Milan, attesa Bennacer | La data del rientro

Il rientro di Ismael Bennacer è atteso con ansia da tifosi e società. Secondo le ultime notizie l’algerino tornerà in campo a breve ...

Gasperini, contro-turnover col Milan. Che ritrova tre ex Covid

L’Atalanta, che stamattina, divisa in gruppi in base al minutaggio del recupero di Udine mercoledì sera, ha ripreso gli allenamenti a Zingonia in vista del big match col Milan, si ritroverà a pieno ...

Il rientro di Ismael Bennacer è atteso con ansia da tifosi e società. Secondo le ultime notizie l’algerino tornerà in campo a breve ...L’Atalanta, che stamattina, divisa in gruppi in base al minutaggio del recupero di Udine mercoledì sera, ha ripreso gli allenamenti a Zingonia in vista del big match col Milan, si ritroverà a pieno ...