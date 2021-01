Matteo | lui è il professor Conte Fu la Boschi a farli conoscere

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre la crisi di governo è ormai dilagata, con l'uscita di Italia Viva e il salvataggio del governo in Senato, con una fiducia strappata per solo qualche voto, si scopre da dove tutto è iniziato Segui su affaritaliani.it

La deputata di Iv Boschi disponibile a trattare con il governo Conte, ma dice no alla cacciata di Renzi dal partito come condizione.Anni fa girai un documentario per la Rai intitolato “Craxi, elogio del capro espiatorio”. Partiva dalle teorie del grande antropologo René Girard che individua una meccanica ...