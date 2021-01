Mandzukic: “Io e Zlatan siamo esperti, è importante incutere timore. Scudetto? La strada è lunga ma con questo atteggiamento sarò facile” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo arrivo in casa Milan, Mario Mandzukic si è soffermato anche sul suo compagno di reparto Zlatan Ibrahimovic e sulla corsa Scudetto. Sulla coppia con Ibrahimovic: “Io e Zlatan abbiamo tante gare nelle gambe e siamo esperti, è importante incutere timore e proteggere i compagni e poi combattere, come fanno tutti nel gruppo”. Sullo Scudetto: “È ancora lungo il percorso da fare. Mancano 4 mesi, ma se guardiamo le ultime partite del Milan con tutti che corrono e combattono, sarà facile vincere le partite e arrivare al titolo”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo arrivo in casa Milan, Mariosi è soffermato anche sul suo compagno di repartoIbrahimovic e sulla corsa. Sulla coppia con Ibrahimovic: “Io eabbiamo tante gare nelle gambe e, èe proteggere i compagni e poi combattere, come fanno tutti nel gruppo”. Sullo: “È ancora lungo il percorso da fare. Mancano 4 mesi, ma se guardiamo le ultime partite del Milan con tutti che corrono e combattono, saràvincere le partite e arrivare al titolo”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “#Mandzukic? Cosi ne abbiamo due che mettono paura all’avversario. Credo allo scudetto? Credo in me,… - rivellorocco : RT @saveriocamba: 'Io e Zlatan abbiamo tanta esperienza, è importante incutere questo timore e soggezione per proteggere ed aiutare i nostr… - IAmBaraaa : @Pirichello Rebic più adatto a giocare vicino a Zlatan anche se dipende tutto da Mandzukic, se sta bene metterei lui Correggi - _IlBoris : RT @saveriocamba: 'Io e Zlatan abbiamo tanta esperienza, è importante incutere questo timore e soggezione per proteggere ed aiutare i nostr… - RaiSport : #Mandzukic: 'E' importante incutere timore agli avversari' ? Il neoacquisto rossonero: 'Io e #Zlatan sappiamo come… -