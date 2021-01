LIDL | il colosso tedesco costretto a ritirare dal mercato il suo “Bimby”

Leggi su ck12

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La nota catena di supermercati tedesca,, sarà costretta adalil proprio “” low cost: scopriamo il motivo FILES- Picture taken on December 10, 2004 shows acustomer carrying a shopping bag in front of a supermarket of the German retail chain in Frankfurt/Main. German discounterapologized to its staff in a letter after reports were made known that it had secretly monitored employees at its stores.Ancora una voltaal centro dell’attenzione, no questa volta le scarpe gialle e blu non sono protagoniste. Questa volta il ruolo da ”star” se lo aggiudica il Monsieur Cusine Connect o se preferite il MCC. Si tratta di un “” low cost a marchio Silvercrest, che ha raccolto un grande consenso da parte dei consumatori ...