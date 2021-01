Iliad down, segnalazioni per malfunzionamento rete dati (Di giovedì 21 gennaio 2021) Iliad down, problemi per il gestore telefonico francese. Da questa mattina, infatti, molti utenti della società francese di telecomunicazioni Iliad, hanno segnalato il malfunzionamento della rete di connessione 4 G. Ciò impedisce, tra le altre cose, di caricare le pagine del browser. malfunzionamento in tutta Italia Le segnalazioni per malfunzionamento della linea hanno riguardato l’intera nostra penisola, da nord a sud. Il problema di connessione alla rete è più accentuato nei capoluoghi di provincia ad alta densità abitativa. È quanto risulta dalle informazioni provenienti dal sito downdetector.com, che ha ulteriormente specificato come le problematiche rilevate riguardino esclusivamente i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021), problemi per il gestore telefonico francese. Da questa mattina, infatti, molti utenti della società francese di telecomunicazioni, hanno segnalato ildelladi connessione 4 G. Ciò impedisce, tra le altre cose, di caricare le pagine del browser.in tutta Italia Leperdella linea hanno riguardato l’intera nostra penisola, da nord a sud. Il problema di connessione allaè più accentuato nei capoluoghi di provincia ad alta densità abitativa. È quanto risulta dalle informazioni provenienti dal sitodetector.com, che ha ulteriormente specificato come le problematiche rilevate riguardino esclusivamente i ...

infoitscienza : Iliad Down, problemi a internet e voce: impossibile connettersi e chiamare - infoitscienza : Iliad down in tutta Italia - Italia_Notizie : Iliad down, migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento della connessione internet - CarloCostelli : RT @SkyTG24: Iliad down, problemi per la linea in tutta Italia - Noovyis : (Iliad down, migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento della connessione internet) Playhitmusic - -