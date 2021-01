I migliori meme su Bernie Sanders all’Inauguration Day (Di giovedì 21 gennaio 2021) La cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris ha un solo eroe, almeno per i social network: Bernie Sanders. Il senatore del Vermont, tra le poche centinaia di invitati all’insediamento del 46esimo presidente degli Stati Uniti, si è presentato con un outfit dimesso: giacca a vento marrone, pantalone scuro e guanti colorati che secondo Buzzfeed sono fatti di lana riciclata e rivestiti con materiale ottenuto da bottiglie di plastica riconvertite, e gli sarebbero stati regalati due anni fa da un’insegnante del suo stato. Riuscite a immaginare qualcosa di più socialista? No, appunto. Seduto in disparte per ragioni di distanziamento sociale, imbacuccato per le temperature gelide di Washington e con l’atteggiamento spicciolo che lo contraddistingue, è parso ai più come un grumpy umarell giunto sul posto per dare un’occhiata senza troppo ... Leggi su wired (Di giovedì 21 gennaio 2021) La cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris ha un solo eroe, almeno per i social network:. Il senatore del Vermont, tra le poche centinaia di invitati all’insediamento del 46esimo presidente degli Stati Uniti, si è presentato con un outfit dimesso: giacca a vento marrone, pantalone scuro e guanti colorati che secondo Buzzfeed sono fatti di lana riciclata e rivestiti con materiale ottenuto da bottiglie di plastica riconvertite, e gli sarebbero stati regalati due anni fa da un’insegnante del suo stato. Riuscite a immaginare qualcosa di più socialista? No, appunto. Seduto in disparte per ragioni di distanziamento sociale, imbacuccato per le temperature gelide di Washington e con l’atteggiamento spicciolo che lo contraddistingue, è parso ai più come un grumpy umarell giunto sul posto per dare un’occhiata senza troppo ...

Il_Nerdastro : Su IG, #ZoëKravitz è letteralmente impazzita per i Meme su #BernieSanders... Come tutto il web del resto! Ecco 4 de… - myloveshoran : La relazione tra me e uno dei miei migliori amici è letteralmente basata sul mandarci meme a vicenda rido lo adoro - alberto_berardi : Gli ultimi anni dal punto di vista politico non sono stati tra i migliori, però ragazzi quanti spunti per fare dei meme - taestadimerdaa : RT @RaynOwO: comunque just saying quel meme era di cattivo gusto perché ricollegato al revenge porn ma se invece di dire a chi ha riso che… - _soft_hedgehog_ : @jinniepvphany @multistan_ali @YEST0TAE @Akgonn @STR4NG3V @dimplezofhazza @sofxhope @R0SVLIE direttamente da un au… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori meme Inter-Juventus: i migliori meme | Foto - Sportmediaset - Sport Mediaset Sport Mediaset I migliori meme su Bernie Sanders all'Inauguration Day

Vestito come se stesse andando al supermercato, e con l'aria di uno che avrebbe avuto di meglio da fare, Bernie Sanders ha conquistato la gloria dei meme durante il giuramento di Biden e Harris ...

Valve: Gabe Newell annuncia grandi novità, è la volta buona per Half-Life 3?

Gabe Newell, in una nuova intervista, lascia intendere che presto arriveranno nuovi titoli creati da Valve in prima ...

Vestito come se stesse andando al supermercato, e con l'aria di uno che avrebbe avuto di meglio da fare, Bernie Sanders ha conquistato la gloria dei meme durante il giuramento di Biden e Harris ...Gabe Newell, in una nuova intervista, lascia intendere che presto arriveranno nuovi titoli creati da Valve in prima ...