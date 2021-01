Fortnite: skin di Predator nel Pass Battaglia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il “brutto figlio di” più iconico del cinema si schianta sull’isola di Fortnite: con il Pass Battaglia si può giocare nei panni di Predator La presenza del solo Mandaloriano come unica skin “senza sforzo” del Pass Battaglia di Fortnite era troppo sospetta, e così Epic Games ci ha lanciato una palla curva con Predator. Il sadico alieno dal malato senso di sportività che abbiamo imparato ad amare (e temere) sul grande schermo torna a far danni in un videogioco, pronto ad affrontare orde di giocatori come solo lui (o un giocatore capace) è in grado di fare. Prevedibilmente, solo in un’area forestale circondata da una muraglia come Foresta Furtiva poteva celarsi questo boss, che come da tradizione del Pass intende farci ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il “brutto figlio di” più iconico del cinema si schianta sull’isola di: con ilsi può giocare nei panni diLa presenza del solo Mandaloriano come unica“senza sforzo” deldiera troppo sospetta, e così Epic Games ci ha lanciato una palla curva con. Il sadico alieno dal malato senso di sportività che abbiamo imparato ad amare (e temere) sul grande schermo torna a far danni in un videogioco, pronto ad affrontare orde di giocatori come solo lui (o un giocatore capace) è in grado di fare. Prevedibilmente, solo in un’area forestale circondata da una muraglia come Foresta Furtiva poteva celarsi questo boss, che come da tradizione delintende farci ...

