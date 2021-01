Ex Tribunale, la proposta di Ali: ospitare Tar e Tribunale dei minori (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo le rassicurazioni dell’Agenzia del Demanio sull’utilizzo in favore di Uffici Pubblici degli spazi dell’ex Tribunale di Salerno, il gruppo civico Ali lancia la sua proposta di non snaturare l’unitarietà funzionale dell’edificio. L’idea del gruppo guidato dall’avvocato Oreste Agosto è di trasferire il Tribunale Amministrativo Regionale e il Tribunale dei Minorenni, così liberando la struttura Conventuale di Santa Maria della Mercede nel Centro Storico della Città. In effetti, benchè quella struttura sia egualmente di proprietà demaniale e il trasloco non determinerebbe la ricercata riduzione dei costi di locazione, Ali ritiene che il rilascio del complesso in favore della Comunità consentirebbe il sicuro ridimensionamento dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo le rassicurazioni dell’Agenzia del Demanio sull’utilizzo in favore di Uffici Pubblici degli spazi dell’exdi Salerno, il gruppo civico Ali lancia la suadi non snaturare l’unitarietà funzionale dell’edificio. L’idea del gruppo guidato dall’avvocato Oreste Agosto è di trasferire ilAmministrativo Regionale e ildei Minorenni, così liberando la struttura Conventuale di Santa Maria della Mercede nel Centro Storico della Città. In effetti, benchè quella struttura sia egualmente di proprietà demaniale e il trasloco non determinerebbe la ricercata riduzione dei costi di locazione, Ali ritiene che il rilascio del complesso in favore della Comunità consentirebbe il sicuro ridimensionamento dei ...

