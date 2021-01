Chi è Luca Marini? Scrittore vergine de La pupa e il secchione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luca Marini è originario di Bondeno, in provincia di Ferrara, e ha 20 anni. Non ha mai avuto relazioni sessuali, ammettendo di aver dato solo un bacio a stampo e sottolineando di esser fiero della sua verginità. Ha partecipato a 10 anni al suo primo concorso letterario, studia ingegneria informatica ed elettronica ed è anche ballerino. Nella sua breve vita ha anche scritto due libri (“Azzurrina” e “Kegivos“) e sta lavorando al terzo. Nonostante la giovane età, Luca Marini è un ragazzo molto determinato e ricercato nel parlare. Ama la danza, la storia dell’arte, scrivere e saperne sempre più degli altri. Nella sua vita non ha ancora dato spazio ai sentimenti, ha dato un solo bacio a stampo e va fiero della sua verginità. A 10 anni ha partecipato al suo primo concorso letterario con una poesia inventata da lui sulle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021)è originario di Bondeno, in provincia di Ferrara, e ha 20 anni. Non ha mai avuto relazioni sessuali, ammettendo di aver dato solo un bacio a stampo e sottolineando di esser fiero della sua verginità. Ha partecipato a 10 anni al suo primo concorso letterario, studia ingegneria informatica ed elettronica ed è anche ballerino. Nella sua breve vita ha anche scritto due libri (“Azzurrina” e “Kegivos“) e sta lavorando al terzo. Nonostante la giovane età,è un ragazzo molto determinato e ricercato nel parlare. Ama la danza, la storia dell’arte, scrivere e saperne sempre più degli altri. Nella sua vita non ha ancora dato spazio ai sentimenti, ha dato un solo bacio a stampo e va fiero della sua verginità. A 10 anni ha partecipato al suo primo concorso letterario con una poesia inventata da lui sulle ...

