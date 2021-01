Calabrese: commissario Metro C voluto da Raggi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “Il commissariamento della linea C e’ stato chiesto e ottenuto dalla sindaca Raggi”. Cosi’, sulla sua pagina Facebook, l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro Calabrese, sul commissariamento della linea C. “Come previsto- scrive- nel momento in cui trapela il nome del commissario scelto per la Metro C, la solita stampa parte alla carica falsificando ogni dettaglio: ‘La richiesta di commissariare l’opera e’ stata avanzata dallo stesso Consorzio che sta scavando i tunnel. Nelle scorse settimane anche il sindaco Virginia Raggi aveva acconsentito al commissariamento’.” “Peccato che esistono diverse note in cui la Sindaca ha voluto e confermato la richiesta di commissariamento rappresentata nei colloqui precedenti con il Ministro De Micheli, note riscontrabili non nelle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “Il commissariamento della linea C e’ stato chiesto e ottenuto dalla sindaca”. Cosi’, sulla sua pagina Facebook, l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro, sul commissariamento della linea C. “Come previsto- scrive- nel momento in cui trapela il nome delscelto per laC, la solita stampa parte alla carica falsificando ogni dettaglio: ‘La richiesta di commissariare l’opera e’ stata avanzata dallo stesso Consorzio che sta scavando i tunnel. Nelle scorse settimane anche il sindaco Virginiaaveva acconsentito al commissariamento’.” “Peccato che esistono diverse note in cui la Sindaca hae confermato la richiesta di commissariamento rappresentata nei colloqui precedenti con il Ministro De Micheli, note riscontrabili non nelle ...

marcofoti3 : La mia quarantena a Lamezia Terme. Un’odissea comune a tante altre città della Calabria. Il #commissario alla sanit… - Chiarayeah_ : #Moratti io propongo la distribuzione dei vaccini in base al quoziente intellettivo. Adesso che anche io ho detto l… - quartobloccoRo : RT @GabryContessa: . in lombardia andrà a finire come col commissario calabrese, uno peggio dell'altro? ??????????????? #aridatejeGallerone ??… - GabryContessa : . in lombardia andrà a finire come col commissario calabrese, uno peggio dell'altro? ???????????????… - Alfonso0070 : RT @AleDeVirgilio: La sanità calabrese è senza pace, anche Longo finisce nella bufera -

Ultime Notizie dalla rete : Calabrese commissario Calabrese: commissario Metro C voluto da Raggi - RomaDailyNews RomaDailyNews ‘Ndrangheta: nuovo colpo di Gratteri alle cosche. Nell’elenco degli indagati anche l’assessore regionale calabrese Talarico

Tra gli 81 indagati anche il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, che si è appena dimesso, e l'assessore regionale calabrese al bilancio.

Nomina Commissario per la Ragusa-Catania, soddisfazione PD ibleo

Il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Giuseppe Calabrese, esprime soddisfazione per la notizia diffusa dall'on. Nello Dipasquale per quanto riguarda la nomina del Commissario ...

Tra gli 81 indagati anche il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, che si è appena dimesso, e l'assessore regionale calabrese al bilancio.Il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Giuseppe Calabrese, esprime soddisfazione per la notizia diffusa dall'on. Nello Dipasquale per quanto riguarda la nomina del Commissario ...