Autogrill crolla in Borsa dopo annuncio aumento capitale

(TeleBorsa) – Seduta molto negativa per Autogrill, che porta a casa una discesa del 13,32%. Nella giornata abbiamo assistito ad un avvio con forza ed apertura a 5,08 Euro, vicino ai massimi della seduta precedente, seguito da un indebolimento che persiste nella giornata e chiusura più debole a 4,36 in prossimità dei minimi di seduta. A pesare sul titolo è stato l'annuncio dell'aumento di capitale fino a 600 milioni. Il CdA sottoporrà all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, che si terrà il prossimo 25 febbraio, la proposta dell'aumento, che si prevede possa essere completato entro il primo semestre 2021. Il rafforzamento della struttura patrimoniale è essenziale – ha spiegato la società – per proseguire il percorso di crescita e innovazione e per cogliere, con la massima ...

