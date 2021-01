Ardea | terribile incidente | prima prende un’altra auto | poi si schianta contro un albero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Bruttissimoquesta sera pochi minuti dopo le ore 20:00 ad, in zona Nuova Florida. Lo sè avvenuto in viale Nuove Florida, all’altezza di King Pizza. Da unaricostruzione una Fiat Punto, che sembra viaggiasse a forte velocità, haimpattatouna Fiat Panda, poi si ètaun. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza die i sanitari del 118 con un’ambulanza, per trasportare la ragazza che era alla guida della Punto in codice giallo al pronto soccorso della clinica S. Anna di Pomezia. La giovane, che non è in pericolo di vita, ha riportato delle fratture a una gamba. Illesa, invece, la conducente della Panda. su Il Corriere della Città.