Alberto Matano interrompe un servizio de La vita in diretta e fa benissimo: ristoratore non indossa la mascherina (VIDEO) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella puntata de La vita in diretta in onda il 21 gennaio 2021, Alberto Matano ha deciso di interrompere il collegamento in diretta e lasciatecelo dire, ha fatto benissimo. Perchè se hai di fronte una persona che non vuole indossare la mascherina, in primis perchè è una regola, in secondo luogo per la sua protezione, in terzo per quella del giornalista che aveva a pochi passi da lui ( e il fatto che l’inviato indossasse una semplice mascherina chirurgica non lo metteva al riparo da un eventuale possibile contagio) fai benissimo a farlo. Forse si sta reagendo persino tardi a quello che di sbagliato si vede in televisione. Bisogna lanciare dei messaggi e oggi, il giornalista de La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella puntata de Lainin onda il 21 gennaio 2021,ha deciso dire il collegamento ine lasciatecelo dire, ha fatto. Perchè se hai di fronte una persona che non vuolere la, in primis perchè è una regola, in secondo luogo per la sua protezione, in terzo per quella del giornalista che aveva a pochi passi da lui ( e il fatto che l’inviatosse una semplicechirurgica non lo metteva al riparo da un eventuale possibile contagio) faia farlo. Forse si sta reagendo persino tardi a quello che di sbagliato si vede in televisione. Bisogna lanciare dei messaggi e oggi, il giornalista de La ...

