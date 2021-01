Traffico Roma del 20-01-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento in zona Talenti avvenuto un incidente tra via Ojetti e via Fucini possibili disagi vicino alla tangenziale incidente sulla circonvallazione Nomentana sul lungotevere rallentamenti perintenso all’altezza di Trastevere in direzione di Porta Portese lavori stanno rallentando ilautostradaFiumicino e il viadotto della Magliana ripercussioni nelle due direzioni lavori in corso in via della Pisana Nelle vicinanze del raccordo rallentato iltrasporto pubblico chiusa la stazione metro di spagna riapertura prevista per il 25 gennaio dettagli di queste e altre notizie nel sitopunto luce verde da Simone Cerchiara tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...