Supercoppa: Juve vittoriosa contro il Napoli (2-0). Primo trofeo per Pirlo da allenatore (Di giovedì 21 gennaio 2021) Primo trofeo per Andrea Pirlo da allenatore. La Juventus vince per la nona volta la Supercoppa, battendo il Napoli a Reggio Emilia grazie a un gol di Ronaldo e a uno di Morata. La vittoria riporta serenità nell'abiente bianconero dopo le polemiche legate al netto ko subito dai rivali di sempre dell'Inter. Il Napoli ha sbagliato un rigore con Insigne Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 gennaio 2021)per Andreada. Lantus vince per la nona volta la, battendo ila Reggio Emilia grazie a un gol di Ronaldo e a uno di Morata. La vittoria riporta serenità nell'abiente bianconero dopo le polemiche legate al netto ko subito dai rivali di sempre dell'Inter. Ilha sbagliato un rigore con Insigne

juventusfc : In viaggio! ?? Destinazione Reggio Emilia ?? Destinazione #Supercoppa! ?? #PS5Supercup - juventusfc : ??R??N???? R??????ZZ??! Festeggiate con noi la #SUPERJUVE con la patch della #Supercoppa! In promo al 20%! ??… - GoalItalia : L''accoglienza' dei tifosi del Napoli al pullman della Juve ??? #JuveNapoli #Supercoppa - floraa93 : Coppa Italia e SuperCoppa Quando le vince la Juve sono solo coppette e non possiamo permetterci di esultare perché… - alealex73 : RT @ilciccio67: Varriale lo farà il tweet sulla vittoria della Juve in Supercoppa? -