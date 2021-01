Sassuolo in emergenza ma a un passo dal record. Ed è tornato Djuricic (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il punto sul Sassuolo dopo il pareggio interno con il Parma e in vista dell’ultima trasferta del girone d’andata, con la Lazio Il Sassuolo arranca ma le big non accelerano e i neroverdi restano ancora agganciati al treno che porta all’Europa. I neroverdi sono in affanno da oltre due mesi e i risultati probabilmente hanno nascosto le ‘magagne’ ma sono serviti anche per tenere il Sassuolo agganciato alle prime posizioni della classifica. Il Sassuolo è a quota 30 punti (manca un punto per eguagliare il miglior risultato di sempre al termine del girone d’andata e domenica i neroverdi giocheranno in casa della Lazio, con una vittoria all’Olimpico la storia verrebbe riscritta). Come detto i neroverdi non stanno attraversando il loro miglior momento, complice la condizione non particolarmente brillante di talenti elementi: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il punto suldopo il pareggio interno con il Parma e in vista dell’ultima trasferta del girone d’andata, con la Lazio Ilarranca ma le big non accelerano e i neroverdi restano ancora agganciati al treno che porta all’Europa. I neroverdi sono in affanno da oltre due mesi e i risultati probabilmente hanno nascosto le ‘magagne’ ma sono serviti anche per tenere ilagganciato alle prime posizioni della classifica. Ilè a quota 30 punti (manca un punto per eguagliare il miglior risultato di sempre al termine del girone d’andata e domenica i neroverdi giocheranno in casa della Lazio, con una vittoria all’Olimpico la storia verrebbe riscritta). Come detto i neroverdi non stanno attraversando il loro miglior momento, complice la condizione non particolarmente brillante di talenti elementi: ...

MondoNapoli : Reggio, emergenza campo. La scelta del Sassuolo - - OdeonZ__ : Sassuolo, De Zerbi: 'Siamo in emergenza da tre mesi ma nessuno lo vede' - infoitsport : Le probabili formazioni di Sassuolo-Parma: squadre in emergenza, Locatelli e Boga out - Dalla_SerieA : Sassuolo, De Zerbi: 'Contento per il ritorno di D'Aversa' - - infoitsport : Sassuolo, De Zerbi: 'Siamo in emergenza totale, out anche Locatelli e Boga' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo emergenza Sassuolo in emergenza ma a un passo dal record. Ed è tornato Djuricic Calcio News 24 Sassuolo in emergenza ma a un passo dal record. Ed è tornato Djuricic

Il punto sul Sassuolo dopo il pareggio interno con il Parma e in vista dell'ultima trasferta del girone d'andata, con la Lazio ...

Emergenza Lazio: Luis Alberto salta almeno 3 partite, più lungo lo stop per Luiz Felipe

Il «Mago» spagnolo operato d’urgenza martedì per appendicite acuta: «Sto recuperando, tornerò presto in campo». Più grave il problema alla caviglia per Luiz Felipe: il difensore vuole evitare l’operaz ...

Il punto sul Sassuolo dopo il pareggio interno con il Parma e in vista dell'ultima trasferta del girone d'andata, con la Lazio ...Il «Mago» spagnolo operato d’urgenza martedì per appendicite acuta: «Sto recuperando, tornerò presto in campo». Più grave il problema alla caviglia per Luiz Felipe: il difensore vuole evitare l’operaz ...