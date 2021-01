Roma Spezia e il cambio “galeotto”: sei sostituzioni non previste, e il web si scatena [GALLERY] (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma Spezia, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia, ha regalato una carrellata infinita di emozioni fino all’ultimo secondo. Alla fine, per la cronaca, la Roma è stata eliminata dagli ospiti perdendo 4-2. Roma Spezia, turbinio di emozioni nei 90° La Roma è fuori dalla Coppa Italia, intanto è questa la notizia. All’Olimpico, a pochi giorni dal 3-0 nel derby, la squadra di Fonseca in nove uomini perde 4-2 ai supplementari e viene eliminata dallo Spezia agli ottavi di finale di Coppa Italia, come sei anni fa. C’è l’impresa degli uomini di Italiano che si regalano la sfida al Napoli al Maradona. Al 5? Maggiore penetra in area e cade dopo un contatto con Cristante. L’arbitro Ghersini concede il rigore e Galabinov non sbaglia. Al 15? Kumbulla sbaglia un rinvio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021), partita valida per gli ottavi di Coppa Italia, ha regalato una carrellata infinita di emozioni fino all’ultimo secondo. Alla fine, per la cronaca, laè stata eliminata dagli ospiti perdendo 4-2., turbinio di emozioni nei 90° Laè fuori dalla Coppa Italia, intanto è questa la notizia. All’Olimpico, a pochi giorni dal 3-0 nel derby, la squadra di Fonseca in nove uomini perde 4-2 ai supplementari e viene eliminata dalloagli ottavi di finale di Coppa Italia, come sei anni fa. C’è l’impresa degli uomini di Italiano che si regalano la sfida al Napoli al Maradona. Al 5? Maggiore penetra in area e cade dopo un contatto con Cristante. L’arbitro Ghersini concede il rigore e Galabinov non sbaglia. Al 15? Kumbulla sbaglia un rinvio, ...

PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - CB_Ignoranza : Regali di Natale in ritardo all’AS Roma ?? #Roma #Spezia #RomaSpezia #CoppaItalia - DiMarzio : #ASRoma, il caso delle sei sostituzioni. Cosa dice il regolamento - weirdgio : RT @Alessandrozita: Ma non vedere l'ora che arrivi sabato per Roma Spezia di campionato è da masochisti ve.. So masochista - ninoBertolino : RT @sportface2016: +++Clamoroso in #CoppaItalia: la #Roma fa sei cambi al posto di cinque e perderà a tavolino contro lo #Spezia+++ #RomaSp… -