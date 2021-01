Roma, la squadra si ritrova a Trigoria: Fonseca arriva insieme ai giocatori (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma - Comincia il lungo pomeriggio della Roma a Trigoria, tra allenamento, confronto e tante incognite. Questo pomeriggio alle 13.45 i giocatori hanno cominciato a fare il loro ingresso al Fulvio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)- Comincia il lungo pomeriggio della, tra allenamento, confronto e tante incognite. Questo pomeriggio alle 13.45 ihanno cominciato a fare il loro ingresso al Fulvio ...

GoalItalia : MATCH REPORT - #RomaSpezia 2-4: la squadra di Fonseca crolla ai supplementari e finisce la partita in nove ?? - capuanogio : La #Roma perde la testa e pure la faccia in #CoppaItalia. Errore tecnico di #Fonseca che fa un cambio in più. Risch… - sportli26181512 : #Roma, la squadra si ritrova a Trigoria: Fonseca arriva insieme ai giocatori: Il tecnico si è presentato nel centro… - ReteSport : Roma, la squadra si ritrova a Trigoria: Fonseca arriva insieme ai giocatori - FOTO - VIDEO #ASRoma #Fonseca… - bersagiudice : @forzaroma la domanda vera è - Nonostante i trascorsi, Spalletti ritornerebbe ad allenare la Roma? Cmq io per il mo… -