Papa: 'Tempi difficili, ridurre conflitti per favorire bene comune' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nell'udienza generale dedicata alla Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani Papa Francesco a esortato ad 'accantonare i particolarismi per favorire il bene comune' 'In questo tempo di gravi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nell'udienza generale dedicata alla Settimana di preghiera per l'unità dei cristianiFrancesco a esortato ad 'accantonare i particolarismi peril' 'In questo tempo di gravi ...

florariva : RT @MediasetTgcom24: Papa: 'Tempi difficili, ridurre conflitti per favorire bene comune' #papafrancesco - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Papa: 'Tempi difficili, ridurre conflitti per favorire bene comune' #papafrancesco - MediasetTgcom24 : Papa: 'Tempi difficili, ridurre conflitti per favorire bene comune' #papafrancesco - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Papa Francesco e Trump. Un grande conflitto tra un potere temporale e un potere spirituale, come ai bei tempi delle Investi… - chiumi62 : @PBerizzi @Edorsi53 @repubblica Una volta si chiamavano mamma e papà adesso genitore uno e genitore due anche quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Tempi Papa: "Tempi difficili, ridurre conflitti per favorire bene comune" TGCOM Papa all’udienza: “L’unità prevalga sui conflitti”

"Lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari, contribuendo all'avanzamento della pace e alla collaborazione multilaterale, di cui oggi l'umanit ...

Il Tondo di Botticelli resta in città fino a marzo

Grazie alla disponibilità del proprietario, il collezionista Luzzetti, la mostra alle Clarisse è stata eccezionalmente prorogata ...

"Lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari, contribuendo all'avanzamento della pace e alla collaborazione multilaterale, di cui oggi l'umanit ...Grazie alla disponibilità del proprietario, il collezionista Luzzetti, la mostra alle Clarisse è stata eccezionalmente prorogata ...