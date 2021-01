Papa Francesco incontra squadra Lo Spezia: “Voi come il tango in Argentina” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “Dal Papa in Vaticano dopo le fatiche di ieri sera sul prato dell’Olimpico, con la vittoria a sorpresa sulla Roma in Coppa Italia. Anche Papa Francesco ne era informato e stamattina, incontrando in Vaticano i giocatori della squadra di calcio dello Spezia, non ha potuto non ricordarlo”. A raccontare dell’incontro, il sito Vatican News che scrive come “nessun discorso” sia stato “preparato per l’occasione, ma un incontro e un saluto spontanei prima di spostarsi nella Biblioteca per l’udienza generale”.Vatican News ha riportato anche le parole di Papa Francesco: “Prima di tutto, complimenti! Perché ieri siete stati bravi. Complimenti!”, ha detto il Papa riferendosi al match di ieri. E poi una battuta per ricordare che “in Argentina si balla il tango” e che il tango è una musica il cui ritmo si basa sul tempo dei due quarti. E “voi oggi siete 4 a 2”, ha scherzato con i calciatori. Quindi li ha ringraziati per la loro visita e per la loro testimonianza sportiva. “A me piace vedere- ha detto ancora Francesco- lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia. Lo sport porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo” perché “porta a una nobiltà grande”. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “Dal Papa in Vaticano dopo le fatiche di ieri sera sul prato dell’Olimpico, con la vittoria a sorpresa sulla Roma in Coppa Italia. Anche Papa Francesco ne era informato e stamattina, incontrando in Vaticano i giocatori della squadra di calcio dello Spezia, non ha potuto non ricordarlo”. A raccontare dell’incontro, il sito Vatican News che scrive come “nessun discorso” sia stato “preparato per l’occasione, ma un incontro e un saluto spontanei prima di spostarsi nella Biblioteca per l’udienza generale”.Vatican News ha riportato anche le parole di Papa Francesco: “Prima di tutto, complimenti! Perché ieri siete stati bravi. Complimenti!”, ha detto il Papa riferendosi al match di ieri. E poi una battuta per ricordare che “in Argentina si balla il tango” e che il tango è una musica il cui ritmo si basa sul tempo dei due quarti. E “voi oggi siete 4 a 2”, ha scherzato con i calciatori. Quindi li ha ringraziati per la loro visita e per la loro testimonianza sportiva. “A me piace vedere- ha detto ancora Francesco- lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia. Lo sport porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo” perché “porta a una nobiltà grande”.

Ricevuto tutto il gruppo in Vaticano. Al Pontefice consegnati maglietta, palloni, guanti da portiere e una calottina da pallanuoto. I quarti di Coppa a Napoli il 28 gennaio ...

