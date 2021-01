Napoli, crolla parzialmente la facciata di una chiesa: nessun ferito (Di mercoledì 20 gennaio 2021) commenta ansa A Napoli una parte della facciata della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne (conosciuta come del 'Rosariello') è crollata. Le cause del cedimento dell'edificio, che si trova nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) commenta ansa Auna parte delladelladi Santa Maria del Rosario alle Pigne (conosciuta come del 'Rosariello') èta. Le cause del cedimento dell'edificio, che si trova nel ...

