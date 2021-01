Motorola Edge S sposa il SoC Snapdragon 870 | la possibile scheda tecnica

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sarà il nuovissimoS il primo smartphone ad utilizzare l’ultimo processore presentato in via ufficiale da Qualcomm. Ci riferiamo al SoC870, a cui l’azienda ha alzato i veli solo nella giornata di ieri, 19 gennaio, come vi abbiamo ampiamente raccontato in questo articolo dedicato. Ebbene, la compagnia alata, da tempo controllata da Leonovo, ha confermato le voci di corridoio che erano apparse in rete nelle ultime ore, andando a svelare per l’appunto che il suoS sarà potenziato dal SoC pensato per gli smartphone di fascia medio-alta. Il tutto è stato comunicato sulle pagine del portale cinese Weibo – a questo indirizzo -, con la notizia poi ripresa anche dalle più illustri testate occidentali. Purtroppo, però,non ha snocciolato ulteriori dettagli sul suo ...