Moratti su vaccini Covid | distribuzione in base al Pil C’è il chiarimento

E' polemica per la proposta di Letizia Moratti di distribuire i vaccini Covid in base al Pil delle Regioni. E' molto duro il commento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Dalla diretta interessata, però, arriva un chiarimento Emergenza sanitaria Covid-19; l'Italia è alle prese con la campagna vaccinale ma i problemi non mancano.

marcocappato : #Vaccini in base alla cilindrata dell'auto. #Moratti - vladiluxuria : La #Moratti propone di distribuire i #vaccini in base al Pil delle Regioni: quale sarà il prossimo passo, distribui… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: “Ripartizione vaccini anche in base al Pil della regione” - SilenzieFalsita : RT @ANotizia: M5S contro Letizia Moratti: «Si è lasciata andare ad affermazioni gravissime sui vaccini» - Goldie9911 : RT @marcocappato: #Vaccini in base alla cilindrata dell'auto. #Moratti -