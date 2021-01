Milan, Mandzukic: “Ibrahimovic è un animale, io e Zlatan affamati di vittorie. Ho grandi ambizioni” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parla Mario Mandzukic. L'attaccante croato è un nuovo giocatore del Milan. Nella giornata di ieri l'ufficialità, la presentazione e il primo allenamento individuale a Milanello da calciatore rossonero, dove ha potuto anche scambiare qualche parola con Stefano Pioli e i suoi assistenti.Calciomercato Milan, Mandzukic ha firmato: avrà la maglia numero 9. L’annuncio del clubZoff a 360°: “Inter top, Juventus fai attenzione. Campionato anomalo, Scudetto è corsa a tre”. E su Mandzukic…Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Mandzukic in conferenza stampa."Sono sempre pronto e nell’ultimo periodo mi sono allenato tanto, chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato, il Milan non si deve preoccupare. Zlatan lo seguo da quando era giovanissimo, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parla Mario. L'attaccante croato è un nuovo giocatore del. Nella giornata di ieri l'ufficialità, la presentazione e il primo allenamento individuale aello da calciatore rossonero, dove ha potuto anche scambiare qualche parola con Stefano Pioli e i suoi assistenti.Calciomercatoha firmato: avrà la maglia numero 9. L’annuncio del clubZoff a 360°: “Inter top, Juventus fai attenzione. Campionato anomalo, Scudetto è corsa a tre”. E su…Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dain conferenza stampa."Sono sempre pronto e nell’ultimo periodo mi sono allenato tanto, chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato, ilnon si deve preoccupare.lo seguo da quando era giovanissimo, ...

AntoVitiello: '#Mandzukic: 'Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promett…

AntoVitiello: Test d'idoneità sportiva alla clinica Ambrosiana per #Mandzukic. Domani la firma in sede #Milan

AntoVitiello: AC #Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario #Mandžukic. L'attacc…

MilanLiveIT: #Milan - #Mandzukic pronto per allenarsi in gruppo!