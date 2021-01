Meteo Roma del 20-01-2021 ore 06:10 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord numero di diffuse al mattino su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria asciutto altrove al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con piogge sparse Liguria neve su Appennino e Alpi Centrali in serata tempo in peggioramento su parte delle regioni con piogge e nevicate a quote basse al centro giornata nuvolosa specie su Toscana Lazio Umbria con deboli piogge o pioviggini al mattino e a seguire durante la seconda parte della giornata specie in serata o nottata stabile su Marche e Abruzzo neve oltre gli 800 metri al mattino a salire fino a 1500 metri in nottata al sud giornata all’insegna della stabilità al da segnalare solo bianche contatto in campagna fin dalle prime ore della giornata con deboli piogge associate nubi irregolari alternate a schiarite su ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord numero di diffuse al mattino su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria asciutto altrove al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con piogge sparse Liguria neve su Appennino e Alpi Centrali in serata tempo in peggioramento su parte delle regioni con piogge e nevicate a quote basse al centro giornata nuvolosa specie su Toscana Lazio Umbria con deboli piogge o pioviggini al mattino e a seguire durante la seconda parte della giornata specie in serata o nottata stabile su Marche e Abruzzo neve oltre gli 800 metri al mattino a salire fino a 1500 metri in nottata al sud giornata all’insegna della stabilità al da segnalare solo bianche contatto in campagna fin dalle prime ore della giornata con deboli piogge associate nubi irregolari alternate a schiarite su ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma Meteo Roma e Lazio per oggi, domani e i prossimi giorni Gazzetta del Sud Roma-Spezia 2-4: giallorossi umiliati e fuori dalla Coppa Italia. Il caso del sesto cambio: era vietato

Una serata amara che i romanisti non dimenticheranno facilmente. La Roma abbandona la Coppa Italia agli ottavi di finale (2-4, dopo i tempi supplementari). Ancora una volta pagando pegno allo Spezia..

Parità al termine dei 90 minuti: è 2-2 fra Roma e Spezia, si andrà ai supplementari

Parità al termine dei 90 minuti: è 2-2 fra Roma e Spezia, si andrà ai supplementari. vedi letture. Non sono bastati 90 minuti per decretare la vincitrice di Roma-Spezia. Le due formazioni hanno chiuso ...

