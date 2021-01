Maggioranza più larga o le urne: Conte sente i leader e va da Mattarella (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il vertice con i partiti, poi il premier sale al Quirinale. Il dem Bettini: con 156 voti non si arriva al 2023. Se l’alleanza non si allargherà elezioni nella tarda primavera Leggi su corriere (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il vertice con i partiti, poi il premier sale al Quirinale. Il dem Bettini: con 156 voti non si arriva al 2023. Se l’alleanza non si allargherà elezioni nella tarda primavera

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Quando vai in Aula e non ottieni la maggioranza, ma tiri a campare con 3 di Forza Italia, 3 del gruppo mi… - Piu_Europa : Discontinuità non avviene in continuità con attuale compagine governo. Figuriamoci se sostenuta da maggioranza racc… - luca_e_mai_piu : RT @G_Provenzale: #governoConte Salvini-Meloni : «Conte non ha la maggioranza, chiediamo colloquio a Mattarella!». Mattarella??? Opposizion… - carlottafree : RT @jacopo_iacoboni: Ciampolillo, senatore determinante per la maggioranza Conte: 'A Conte ho consigliato di diventare vegano. I vegani si… -