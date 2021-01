L’Istat: In 10 anni emigrato quasi un milione di italiani. Nel 2019 da Napoli via in 5 mila (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nell’ultimo decennio si è registrato un significativo aumento delle cancellazioni anagrafiche di cittadini italiani per l’estero (emigrazioni) e un volume di rientri che non bilancia le uscite (complessivamente 899 mila espatri e 372mila rimpatri). Di conseguenza i saldi migratori con l’estero dei cittadini italiani, soprattutto a partire dal 2015, sono stati in media negativi per 69 mila unità l’anno. Lo rileva L’Istat nel report “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente – Anno 2019”. Nel 2019 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l’estero è di 180 mila unità, in aumento del 14,4% rispetto all’anno precedente. Le emigrazioni dei cittadini italiani sono il 68% del totale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nell’ultimo decennio si è registrato un significativo aumento delle cancellazioni anagrafiche di cittadiniper l’estero (emigrazioni) e un volume di rientri che non bilancia le uscite (complessivamente 899espatri e 372rimpatri). Di conseguenza i saldi migratori con l’estero dei cittadini, soprattutto a partire dal 2015, sono stati in media negativi per 69unità l’anno. Lo rilevanel report “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente – Anno”. Nelil volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l’estero è di 180unità, in aumento del 14,4% rispetto all’anno precedente. Le emigrazioni dei cittadinisono il 68% del totale ...

