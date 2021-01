Le foto più belle scattate con iPhone 12 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una foto scattata con una smartphone può essere una foto di una bellezza prorompente: ne trovate 17 esempi nella gallery sopra, composta da immagini scattate esclusivamente con iPhone 12, gli ultimi nati in casa Apple. Fanno parte della serie più ampia della Mela e anche la più avanzata di tutti i tempi per quanto riguarda la fotografia, con fotocamera doppia (per il 12 e 12 mini) e quadrupla (per 12 Pro e Pro Max) e soprattutto funzionalità mai provate prima che ormai sono sfruttate anche da fotografi professionisti perché consentono di raggiungere risultati straordinari e con ogni tipo di luce, ma anche in qualsiasi posto. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una foto scattata con una smartphone può essere una foto di una bellezza prorompente: ne trovate 17 esempi nella gallery sopra, composta da immagini scattate esclusivamente con iPhone 12, gli ultimi nati in casa Apple. Fanno parte della serie più ampia della Mela e anche la più avanzata di tutti i tempi per quanto riguarda la fotografia, con fotocamera doppia (per il 12 e 12 mini) e quadrupla (per 12 Pro e Pro Max) e soprattutto funzionalità mai provate prima che ormai sono sfruttate anche da fotografi professionisti perché consentono di raggiungere risultati straordinari e con ogni tipo di luce, ma anche in qualsiasi posto.

lanuovasardegna : Su boe, una delle maschere di Ottana, tra le più famose della Sardegna, in una foto di Gianni Biddau @giannibiddau_… - Inter : ??? | FOTOGALLERY Un gol per tempo, tre punti fondamentali ?? #InterJuventus attraverso le più belle fotografie del… - MediasetTgcom24 : In Spagna la giornata più fredda degli ultimi 20 anni: -25,4° C #spagna - Sabry09439578 : RT @5e5curioso1965: A casa mia #CiSaràSempre qualcuno che lascia i rotoli finiti, così che io possa fare foto stupide o Tweet ancora più st… - GoldenSoff : RT @lpzhazza_loves: La sequenza di foto più bella che vedrete oggi -

Ultime Notizie dalla rete : foto più Universitari – molto più che amici: trailer e foto del nuovo film di Federico Moccia CINEblog.it