Lazio, stagione praticamente finita per Luiz Felipe (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tegola Luiz Felipe per Simone Inzaghi: le ultime sul difensore della Lazio Un macigno per Simone Inzaghi e la Lazio. Luiz Felipe, difensore brasiliano, ha praticamente finito la sua stagione. Il responso del consulto per il brasiliano in Germania è 2-3 mesi di stop, è necessaria l'operazione in artroscopia per sistemare la cartilagine della caviglia malconcia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Lo staff medico biancoceleste gli consiglia d'aspettare fine stagione, stile Leiva, ma il 23enne vuole farla subito perché teme di compromettere la sua carriera. Così riporta l'edizione odierna de Il Messaggero.

