Juventus-Napoli 1-0 | la Supercoppa è bianconera

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una rete di Cristiano Ronaldo ha deciso, finale diItaliana. Dopo un primo tempo noioso, ci pensa il portoghese a spezzare l’equilibrio con un un goal di rapina. Ilpotrebbe pareggiare ma fallisce un calcio di rigore con Insigne che im pratica consegna la nonadella storia ai bianconeri. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo recupera in extremis Cuadrado dopo la positività al Covid-19 e lo schiera subito sulla corsia destra della linea difensiva che sarà completata da Danilo a sinistra, Bonucci e Chiellini in mezzo. In mediana, Arthur e Bentancur con Chiesa e Mckennie ai lati. In avanti, Kulusevsky e Ronaldo. Gattuso schiera Petagna al centro dell’attacco con Insigne, Lozano e Zielinsky a supporto. A centrocampo, Demme e Bakayoko, mentre in ...