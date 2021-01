Jack Ma riappare dopo due mesi, Alibaba vola in Borsa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Jack Ma è riapparso dopo due mesi di assenza. L’imprenditore cinese, fondatore della multinazionale di e-commerce Alibaba, è infatti intervenuto in una conferenza online con un centinaio di insegnanti nelle aree rurali, nell’ambito delle sue attività filantropiche per riconoscere gli sforzi degli educatori nelle aree più remote del Paese. Il riemergere di Ma potrebbe ridimensionare le voci sulla sua sorte, mentre Pechino prosegue le indagini sul riassetto di Ant Group e su Alibaba, nel mirino dell’antitrust. Sicuramente ha fatto bene alle quotazioni di Alibaba in Borsa, che hanno guadagnato l?8,5% a Hong Kong dove l’indice Hang Seng hachiuso in rialzo dell?1,08%. La sua sparizione dagli eventi pubblici risale a inizio novembre, quando i regolatori cinesi decisero di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Ma è riapparsoduedi assenza. L’imprenditore cinese, fondatore della multinazionale di e-commerce, è infatti intervenuto in una conferenza online con un centinaio di insegnanti nelle aree rurali, nell’ambito delle sue attività filantropiche per riconoscere gli sforzi degli educatori nelle aree più remote del Paese. Il riemergere di Ma potrebbe ridimensionare le voci sulla sua sorte, mentre Pechino prosegue le indagini sul riassetto di Ant Group e su, nel mirino dell’antitrust. Sicuramente ha fatto bene alle quotazioni diin, che hanno guadagnato l?8,5% a Hong Kong dove l’indice Hang Seng hachiuso in rialzo dell?1,08%. La sua sparizione dagli eventi pubblici risale a inizio novembre, quando i regolatori cinesi decisero di ...

