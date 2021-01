Insigne e i rigori, l’assurda maledizione con la Juventus (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tre dei quattro rigori falliti da Lorenzo Insigne nella sua carriera da professionista si sono registrati contro la Juventus, una maledizione Lorenzo Insigne ancora una volta si è fatto ipnotizzare dalla Juventus dagli undici metri. Le lacrime amare del capitano del Napoli sono state forse dettate anche dal senso di impotenza che è tornato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tre dei quattrofalliti da Lorenzonella sua carriera da professionista si sono registrati contro la, unaLorenzoancora una volta si è fatto ipnotizzare dalladagli undici metri. Le lacrime amare del capitano del Napoli sono state forse dettate anche dal senso di impotenza che è tornato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

