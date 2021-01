In bilico in un precipizio sul Platano | vani i tentativi dei caschi rossi di salvare un gregge

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRomagnano al Monte (Sa) – Trascorreranno la notte su un costone roccioso in alta montagna, insulle gole del fiume, una trentina di capre rimaste bloccate da una settimana sui monti di Romagnano al Monte. Gli animali, allo stato brado, forse a causa della presenza dei lupi, da alcuni giorni si sono rifugiati su un costone roccioso, a ridosso di unsito nella parte antica del borgo della cittadina del Tanagro. Preoccupato, il proprietario del, un giovane pastore 20enne del posto, stamane ha allertato i soccorsi che hanno tentato di mettere in salvo gli animali, lavorando incessantemente per tutta la giornata di oggi. Inutile ogni tentativo dei carabinieri forestali di Buccino agli ordini del maresciallo Antonio Zinna, dei vigili del fuoco del distaccamento ...

Romagnano al Monte (Sa) – Ore di attesa da questa mattina, per le sorti di un gregge di capre rimaste bloccate in bilico in alta montagna, a ridosso di un precipizio che costeggia le gole del fiume Pl ...