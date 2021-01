Human Technopole, gara per giovani ricercatori: via all’Early Career Fellowship Programme (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Human Technopole, con il patrocinio del Ministero dell’Università e delle ricerca, lancia l’Early Career Fellowship Programme, un programma destinato a giovani ricercatori indipendenti che abbiano conseguito risultati e riconoscimenti significativi nel settore delle scienze della vita e che desiderino svolgere la loro attività di ricerca presso un’istituzione italiana (centro di ricerca o università). L’attività di ricerca proposta dovrà essere in linea con una delle aree di ricerca di Human Technopole: Genomica, Neurogenomica, Biologia computazionale, Biologia strutturale, e Analisi, Decisione e Società. I ricercatori selezionati avranno accesso all’infrastruttura di ricerca dell’HT agli stessi costi dei ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021), con il patrocinio del Ministero dell’Università e delle ricerca, lancia l’Early, un programma destinato aindipendenti che abbiano conseguito risultati e riconoscimenti significativi nel settore delle scienze della vita e che desiderino svolgere la loro attività di ricerca presso un’istituzione italiana (centro di ricerca o università). L’attività di ricerca proposta dovrà essere in linea con una delle aree di ricerca di: Genomica, Neurogenomica, Biologia computazionale, Biologia strutturale, e Analisi, Decisione e Società. Iselezionati avranno accesso all’infrastruttura di ricerca dell’HT agli stessi costi dei ...

Fondazione Human Technopole, 5 milioni di euro per giovani ricercatori. La convenzione con MUR, MEF e Ministero della Salute

Firmata la nuova convenzione tra i Ministeri di Università e Ricerca (MUR), Economia (MEF) e Salute e la Fondazione Human Technopole. Un polo scientifico a sostegno della ricerca ...

