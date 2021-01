“Grande Fratello Vip”, i dubbi della Ruta: “Mi piace stare qui, ma mi sento egoista” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella Casa del “Grande Fratello Vip” i crolli emotivi sono sempre dietro l’angolo. Questa volta è toccato a Maria Teresa Ruta, che ammette di aver perso un po’ di lucidità e di avere molti dubbi circa la sua permanenza nel reality. “starei qua ma mi sento egoista. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio”, spiega a Tommaso, Andrea e Stefania. Maria Teresa sente di non potere dare più nulla al programma: ha già raccontato il suo privato e non è intenzionata ad “aprire altri armadi”. La mancanza della famiglia si sta inoltre facendo sentire moltissimo. Vorrebe rivedere la madre, il Fratello e il marito, anche se naturalmente è stata contenta di aver potuto riabbracciare Guenda in puntata. Tommaso fa notare come lei sia una persona che mette ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella Casa del “Vip” i crolli emotivi sono sempre dietro l’angolo. Questa volta è toccato a Maria Teresa, che ammette di aver perso un po’ di lucidità e di avere molticirca la sua permanenza nel reality. “i qua ma mi. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio”, spiega a Tommaso, Andrea e Stefania. Maria Teresa sente di non potere dare più nulla al programma: ha già raccontato il suo privato e non è intenzionata ad “aprire altri armadi”. La mancanzafamiglia si sta inoltre facendo sentire moltissimo. Vorrebe rivedere la madre, ile il marito, anche se naturalmente è stata contenta di aver potuto riabbracciare Guenda in puntata. Tommaso fa notare come lei sia una persona che mette ...

