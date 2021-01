GF VIP | Dayane Mello disperata | la concorrente è scoppiata in lacrime

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)nella Casa del GF VIP si è lasciata andare ad un forte pianto: la modella brasiliana sente la mancanza della figlia, ecco cosa è successo. Gli umori nella casa del GF VIP non sono alle stelle. Nell’ultima puntata in diretta andata in onda, Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti che il programma non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.