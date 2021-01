Gaia-Chega | arriva il doppio disco di Platino

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi 20 Gennaio 2021 è stata premiata con ildila Hit di. La vincitrice di Amici 19 è molto apprezzata dal pubblico per le sue doti tecniche notevoli e per la sua voce molto riconoscibile e chiara. Inoltre parteciperà al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Big ovviamente.: una singolo di successo? Continua il successo dila hit diche da oggi èdi. Dopo un anno per lei molto importante in cui è stata proclamata vincitrice di Amici 19 la cantautrice debutterà per la prima volta sul palco dell’Ariston nel 2021 partecipando alla 71 edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il ...