Fish Lazio | Regione Lazio deve dare precedenza a persone disabili per vaccino

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – “La, il 24 dicembre scorso, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario Arcuri, ha inserito lecon fragilita’ nella seconda fase della campagna vaccinale, insieme allecon eta’ avanzata, non specificando, pero’, se tra queste vi rientrano leconta’, le quali risultano maggiormente esposte al pericolo di infezione, sia perche’ le loro condizioni cliniche possono determinare in molti casi un peggioramento del decorso della malattia da Covid-19, sia in riferimento ad un quadro clinico piu’ complesso che investe la piu’ ampia sfera di vita dellee delle loro figure assistenziali. Sollecitiamo, quindi, laad assicurare priorita’ nel piano di vaccinazione ...