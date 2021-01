Centocelle: auto in bilico su una voragine della strada (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 19 gennaio, si è aperta una grande voragine sulla strada nella zona di Centocelle. Il fatto è avvenuto attorno alle 16. La strada si è aperta all’altezza del civico 261 di Via Tor de’ Schiavi. Qui si è letteralmente aperta sprofondando proprio davanti a un’automobile rimasta poi in bilico sull’orlo della grande voragine. voragine della strada a Centocelle Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, un tratto della strada a Centocelle è crollato. In questa zona del quadrante sud-est di Roma si è infatti aperta una voragine sulla strada. La maxi-buca, ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 19 gennaio, si è aperta una grandesullanella zona di. Il fatto è avvenuto attorno alle 16. Lasi è aperta all’altezza del civico 261 di Via Tor de’ Schiavi. Qui si è letteralmente aperta sprofondando proprio davanti a un’mobile rimasta poi insull’orlograndeNel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, un trattoè crollato. In questa zona del quadrante sud-est di Roma si è infatti aperta unasulla. La maxi-buca, ...

Salvato un automobilista dai vigili del fuoco. Sul posto, in via Tor de' Schiavi, anche la polizia locale Paura nel pomeriggio del 19 gennaio a Centocelle dove una maxi voragine si è aperta intorno al ...

La città intorno a un buco, o intorno a una voragine, dipende dai punti di vista. Anche questa è Roma, soprattutto dopo quanto accaduto martedì 19 gennaio, con una vettura in bilico sul cratere che si ...

