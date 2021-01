Cagliari, squadra in ritiro in vista del Genoa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Cagliari va in ritiro con quarantotto ore di anticipo. La squadra sarda – alle prese con la crisi di risultati – ha deciso di riunirsi al centro sportivo di Assemini fino a domenica quando i rossoblù dovranno vedersela contro il Genoa al Ferraris. Non una scelta punitiva, fanno sapere dalla società. Ma una decisione presa di comune accordo tra squadra e staff con l’ok della dirigenza. Sei sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia per la squadra di Di Francesco a caccia della reazione per ripartire. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilva incon quarantotto ore di anticipo. Lasarda – alle prese con la crisi di risultati – ha deciso di riunirsi al centro sportivo di Assemini fino a domenica quando i rossoblù dovranno vedersela contro ilal Ferraris. Non una scelta punitiva, fanno sapere dalla società. Ma una decisione presa di comune accordo trae staff con l’ok della dirigenza. Sei sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia per ladi Di Francesco a caccia della reazione per ripartire. SportFace.

