Barbara D’Urso Furiosa con Pierpaolo Pretelli! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ha fatto promettere a suo fratello Giulio di non frequentare più i salotti televisivi. Un duro confronto che ha turbato molto il giovane, il quale è uscito in lacrime dalla diretta. Non solo. Sembra anche che stia mantenendo la promessa fatta, tanto da non presentarsi a Pomeriggio Cinque. Una dinamica che ha infastidito molto Barbara D’Urso, la quale non ha risparmiato dure parole nei confronti dell’ex velino. Scopriamole insieme! Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha colpito molto i telespettatori il confronto tra i due fratelli Pretelli. Pierpaolo e Giulio infatti, hanno discusso attraverso la Glass Room soprattutto per una questione che all’ex velino non è andata giù: le interviste rilasciate dai membri della sua famiglia. Il concorrente ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip,Pretelli ha fatto promettere a suo fratello Giulio di non frequentare più i salotti televisivi. Un duro confronto che ha turbato molto il giovane, il quale è uscito in lacrime dalla diretta. Non solo. Sembra anche che stia mantenendo la promessa fatta, tanto da non presentarsi a Pomeriggio Cinque. Una dinamica che ha infastidito molto, la quale non ha risparmiato dure parole nei confronti dell’ex velino. Scopriamole insieme! Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha colpito molto i telespettatori il confronto tra i due fratelli Pretelli.e Giulio infatti, hanno discusso attraverso la Glass Room soprattutto per una questione che all’ex velino non è andata giù: le interviste rilasciate dai membri della sua famiglia. Il concorrente ...

milanist77 : @_taysvoice Mancava solo giusto Barbara D'Urso! - luccozza : io vi giuro Barbara D’Urso mi manda in orbita ma che espressioni fa - profilefortrah : @DrTrash7 @Pidgeotto04 Eh, probabilmente mrs consensi e mr Barbara D'Urso - Emm_Manzari : @esteem_usa Ma davvero la gente che guarda Barbara D'Urso sta guardando altro? Lo prendo come un buon segno. - esteem_usa : BARBARA D'URSO CHE NON SA PIU CHE PESCI PRENDERE E PASSA DA GGGGIOBBBAIDE A GEILO AGLI OMICIDI IN CINQUE SECONDI PE… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero